Son Dakika Haberleri: 5 Nisan Avukatlar Günü

5 Nisan Avukatlar Günü

40 dakika önce

Midyat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Midyat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdullah Taştan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Midyat Baro Temsilciliğini ziyaret etti.

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Midyat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Midyat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdullah Taştan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Midyat Baro Temsilciliğini ziyaret etti.

Midyat Adliyesinde bulunan Baro Temsilciliğinde yapılan kutlama programında, Başsavcısı Akkiraz, Midyat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Taştan, avukatlara mesleklerinde ve hayatlarında başarılar diledi.

Midyat Baro Temsilcisi Avukat Mehmet Sait Baş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:39 Kaynak: AA

Midyat, 5 Nisan, Kültür Sanat
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