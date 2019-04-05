5 Nisan Avukatlar Günü
40 dakika önce
Midyat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Midyat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdullah Taştan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Midyat Baro Temsilciliğini ziyaret etti.
Midyat
ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin
Akkiraz, Midyat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdullah Taştan, 5 Nisan Avukatlar Günü
dolayısıyla Midyat Baro Temsilciliğini ziyaret etti.
Midyat Adliyesinde bulunan Baro Temsilciliğinde yapılan kutlama programında, Başsavcısı Akkiraz, Midyat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Taştan, avukatlara mesleklerinde ve hayatlarında başarılar diledi.
Midyat Baro Temsilcisi Avukat Mehmet Sait
Baş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:39 Kaynak: AA
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