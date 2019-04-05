Son Dakika Haberleri: 5 Nisan Avukatlar Günü

5 Nisan Avukatlar Günü

29 dakika önce

Büyük Anadolu Hastaneleri 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Samsun Barosu'nu ziyaret etti.

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Büyük Anadolu Hastaneleri 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Samsun Barosu'nu ziyaret etti.

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Güner Armutlu ve Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz'ü ziyaret etti.

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Armutlu, vatandaşların savunma hakkı gibi kutsal bir görevin yerine getirilmesinde en önemli unsur olan, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir devlet olmanın gereklerinin yerine getirilmesinde çok önemli bir görev ifa eden avukatların sorumluluklarının bilinciyle mesleklerini icra ettiğini söyledi. Avukatların yargılamanın asli unsuru olduğu gibi, hukuk devleti ilkesinin en önemli aktörleri olduğunu kaydeden Armutlu, tüm avukatların gününü kutladığını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürbüz ise gerek akademik hekim kadrosu, gerekse tıbbi teknolojik alt yapı ile verilen sağlık hizmetlerinin kalitesi olan Büyük Anadolu Hastaneleri'nin başarılarının devamını diledi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:46 Kaynak: İHA

Samsun, 5 Nisan, Güncel
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