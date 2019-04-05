5 Nisan Avukatlar Günü

Kadirli Gazeteciler Cemiyeti, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Kadirli Baro temsilciliğini ziyaret etti.

Kadirli Gazeteciler Cemiyeti, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Kadirli Baro temsilciliğini ziyaret etti.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Temsilcisi ve Kadirli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muzaffer Yüksel Kaya, ziyarette yaptığı konuşmada, avukatların demokrasinin gelişmesi ve yaşatılması yönünde verdiği mücadelenin çok önemli olduğunu belirterek, "Toplumun, bireyin özgürlükler ve bireysel haklarının savunucuları saygıdeğer avukatlarımızın demokrasinin gelişmesi ve yaşatılması ile ilgili verdikleri mücadele takdire şayandır. Tüm avukatlarımızın günü kutlu olsun." diye konuştu.





Osmaniye Barosu Kadirli Temsilcisi Yıldırım Ecinni ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Kamunun bilgi edinme hakkı için özveriyle çalışan gazeteci arkadaşlarımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı avukat arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum." dedi.

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