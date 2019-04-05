5 Nisan Avukatlar Günü

Keşan ilçesinde, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle tören yapıldı.

Keşan ilçesinde, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle tören yapıldı.



Atatürk Anıtı önünde başlayan törende konuşma yapan Edirne Barosu Başkan Yardımcısı ve Keşan Temsilcisi Aylin Arıkan, avukatlık mesleğinin önemine dikkat çekti.



Devletlerin yaşaması için devlet savunması ne kadar mühim ise adaletin yaşamasında da savunmanın o kadar mühim olduğunu vurgulayan Aylin Arıkan, "Avukat, önemini ve zorluğunu bilerek seçtiği mesleğinde, verdiği kararın arkasında duran, sabır ve inançla çalışan bir özgürlük önderidir. Avukat, kayıtsız şartsız hukukun üstünlüğüne ve bağımsız yargıya güvenir. Avukatın pusulası, laik ve demokratik cumhuriyetinin evrensel kanunları ve şaşmaz vicdanıdır." dedi.



Anıta çelenk sunulduğu törene, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Alper Arıtan, 1. Asliye Hukuk Hakimi Metin Köse ve avukatlar katıldı.

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