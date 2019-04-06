Son Dakika Haberleri: 5 Nisan Avukatlar Günü

5 Nisan Avukatlar Günü

45 dakika önce

Hakkari Baro Başkanlığı tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik halaylarla kutlandı.

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Hakkari Baro Başkanlığı tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik halaylarla kutlandı.

Hakkari Baro Başkanlığı tarafından bir otelde 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle düzenlenen programa Hakkari Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya, Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu Yönetmeni Ayhan Tunç, avukatlar ve aileleri katıldı. Geceye katılan avukatlara kapıda gül verilerek günleri kutlandıktan sonra, yemek ve tatlı ikramı yapıldı.

Hakkari Valiliğine bağlı Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun sahne aldığı gecede, avukatlar yoğun geçen mesai stresini eğlenerek attı.

Kürtçe şarkılar eşliğinde kol kola giren avukatlar, yöresel oyunlar oynayarak doyasıya eğlendiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:24 Kaynak: İHA

Hakkari, 5 Nisan, Güncel
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