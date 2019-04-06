5 Nisan Avukatlar Günü

Kahramanmaraş Baro Başkanı Avukat Burak Gül, "Biz yaptığımız işler ve çalışmalarımızla sorunları çözüyor, gerginlikleri gideriyoruz.

Kahramanmaraş Baro Başkanı Avukat Burak Gül, "Biz yaptığımız işler ve çalışmalarımızla sorunları çözüyor, gerginlikleri gideriyoruz. Hataları düzeltiyor ve insanların yükünü üstleniyoruz." dedi.



Gül, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir tesiste düzenledikleri etkinlikte, arabuluculuk ve uzlaşma sisteminde hukukçuların ve avukatların önemine dikkati çekti.



Arabuluculuğun teşvik edilmesi gerektiğini belirten Gül, "Arabuluculuk ve uzlaşma uygulamaları, toplumda uzlaşma kültürünün yaygınlaşması ve ihtilafların uzamadan çözümü açısından önemli kurumlardır. Arabuluculuğun ve uzlaşmanın hukukçular ve avukatlar eliyle yapılması, tarafların avukatla birlikte zorunlu hale getirilmesi, kamuoyunca bilinen ve tanınan bir müessese haline gelmesi ardından arabuluculuğun dava şartı olmaktan çıkarılması ve bu kapsamda ihtiyari arabuluculuğun teşvik edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.



Hukukçu ve avukatların, yollar, köprüler, barajlar yapmadığını, fabrikalar inşa etmediğini dile getiren Gül, "Yaptığımız bütün işlerde insan gözünün görebileceği pek az şey vardır ancak biz yaptığımız işler ve çalışmalarımızla sorunları çözüyor, gerginlikleri gideriyoruz. Hataları düzeltiyor ve insanların yükünü üstleniyoruz. Çabalarımız, barışçıl bir devlette, insanların huzurlu ve adil bir yaşam sürmelerini mümkün kılıyoruz." diye konuştu.



Etkinlikte, müzik öğretmeni ve orkestra şefi Cabbar Şallıel, keman dinletisi sundu.

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