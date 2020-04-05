5 Nisan Avukatlar Günü - Son Dakika

Kırıkkale Barosu Başkanı Talat Apaydın, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Apaydın, mesajında, deprem, çığ felaketleri, şehit haberleri ile başlayan 2020 yılının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla devam ettiğini belirtti.

Dünya olarak olağanüstü günler geçirdiklerini ve bu nedenle 5 Nisan Avukatlar Günü'nü etkinliksiz ve buruk kutladıklarını aktaran Apaydın, "İnsanın en temel ve en kutsal hakkı yaşam hakkıdır. Salgın ile mücadele kapsamında tüm etkinliklerimiz, eğitim ve seminer programlarımız, sosyal faaliyetlerimiz durdurulmuştur. İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza, güvenlik görevlilerimize, temel ihtiyaçlarımızı sağlayan üretici ve tedarikçilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu mücadelede hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, hayat mücadelesi devam eden yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Apaydın, meslektaşlarının son yıllarda içinde bulunduğu sorunlara ve sıkıntılara rağmen görevlerini yılmadan yerine getirdiğini kaydetti.

Salgınla mücadele çerçevesinde alınan "icra iş ve işlemlerinin durdurulması" ve "duruşmaların ertelenmesi" önlemlerinden olumsuz olarak önemli ölçüde etkilendiklerini öne süren Apaydın, şunları kaydetti:

"Ancak Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde barolarımız ile yapılan çalışmalar neticesi alınan CMK ve HMK'da yer alan sürelerin durdurulmasına karar verilmesi, birikmiş CMK ve beraat vekalet ücretlerinin ödenmesine öncelik verilmesi, vergi, SGK prim ve alacaklarının ötelenmesi gibi sonuçları meslektaşlarımız açısından umut verici görüyoruz. Meslektaşlarımızın içinde bulunduğumuz olumsuz şartlara rağmen umutsuzluğa düşmemelerini rica ediyoruz. Kırıkkale Barosu olarak bu sıkıntılı süreci hep beraber atlatıp sağlıklı güzel günlere ulaşacağımıza olan inancımızı yineliyoruz."