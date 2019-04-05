Son Dakika Haberleri: 5 Nisan Avukatlar Günü Kutlandı

5 Nisan Avukatlar Günü Kutlandı

47 dakika önce

Adıyaman Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

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Adıyaman Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Adıyaman Barosu'nda gerçekleştirilen kokteyl etkinliğine Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Baro Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu, hakim ve savcılar, avukatlar, çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 61 yıldan beri Türkiye'de bu günün kutlandığını kaydetti.

Baro Başkanı Köroğlu, "Savunma olmazsa, yargılanma olmazsa, adil bir yaralama olmaz. Savunmanın temsilcileri avukatlardır. Bunun için avukatlar adalet sisteminde çok büyük bir öneme sahiptir. Avukatın olmadığı, savunmanın olmadığı bir yerde yargılama yoktur. Avukatlar olarak bunun bilişçindeyiz, amacımız gerçekten adaletin tecelli etmesini sağlamaktır. Adaletin sağlanmasında hakim, savcılarımıza yardımcı olmaktır. Avukatın amacı sadece para kazanmak değildir amacı gerçekten hakikatin gerçeğin ortaya çıkmasıdır" diye konuştu.

Konuşmanın ardından etkinlik kokteyl ile devam etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:01 Kaynak: İHA

Köroğlu, 5 Nisan, Güncel
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