5 Ocak Adana Kurtuluş Maratonu Başladı

9. Uluslararası 5 Ocak Adana
Kurtuluş Maratonu, 9 ülkeden 2 bin 152 atletin katılımıyla yağmur atında başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi
tarafından 9.'su düzenlenen Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, bugün yağmurlu havaya rağmen Atatürk
Parkı önünden start aldı.
Geçen yıl bin 260 atletin koştuğu yarı maratonda bu yıl lisanslı katılımcı sayısı ikiye katlandı. Toplam 121 bin 500 lira para ödülünün dağıtılacağı 21 kilometrelik yarı maratona Türkiye
, Etiyopya
, Kenya
, Fas
, Mısır
, İspanya
, Fransa
, Almanya
, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nden (KKTC
) 2 bin 152 atlet yarışa katıldı. 4 kilometrelik halk koşusuna ise kayıt yaptıran 10 binden fazla kişi katıldı. Adana Valiliği
himayesinde düzenlenen dev spor etkinliği kapsamında 4 Ocak'tan itibaren Atatürk Parkı içindeki 75. Yıl Sanat Galerisi'nde Spor Fuarı açıldı. Maraton heyecanının ateşlendiği fuarda müzikten dansa, eğlenceden spora birçok aktivite bir arada devam ediyor. Atletizm
dünyasını Adana'da buluşturan 9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan yapıların yer aldığı 21 kilometrelik parkurda koşuluyor. Atatürk Parkı'nda start alan yarı maratonu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
başlattı. Daha sonra Sözlü, halk koşusunda hemşehrileriyle birlikte koştu.
Yarı maraton, Atatürk Caddesi
, Sular Yolu, Tren Garı, Ziyapaşa Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi
, Büyükşehir Belediyesi Önü, İnönü Parkı, Adliye Sarayı, Taşköprü
, Kızılay
Caddesi, Ulucami, 5 Ocak Meydanı, Ali MünifYeğenağa Caddesi, Yağcamii, Büyüksaat Kulesi, Eski Vilayet Binası, Tarihi Kız Lisesi, Taşköprü üzerinden HiltonSA Otel'e geçiş, Optimum Alışveriş Merkezi, Merkez Cami, Arkeoloji Müzesi, Fuzuli
Caddesi, Galeria Alışveriş Merkezi, Demirköprü
, Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı, Sağlık İl Müdürlüğü, 6. Kolordu Komutanlığı, Mithat Özsan Bulvarı, Çukurova Üniversitesi
kavşağı, DSİ Baraj Köprüsü, Adnan Kahveci
Bulvarı, Adnan Menderes Sahil Yolu
kavşağı, Özdemir Sabancı
Bulvarı, Dilberler Sekisi, ATO Kavşağı, Eski Baraj, Kasım Gülek
Bulvarı, Mimar Sinan
Açık Hava Tiyatrosu'na takiben Merkez Park'ta sona eriyor.
Vatandaşlar da kurtuluş koşusunda koşmaktan memnuniyet duyduklarını, Adana'nın düşman işgalinden kuruluşunu böyle kutladıklarını söyledi. - ADANA