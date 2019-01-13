5 Ocak İller Arası Karate Kurtuluş Kupası
1 saat önce
Adana'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 5 Ocak İller Arası Karate Kurtuluş Kupası müsabakaları tamamlandı.
Adana
'da, Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 5 Ocak İller Arası Karate Kurtuluş Kupası müsabakaları tamamlandı.
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Çukurova Üniversitesi
Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik zorlu müsabakalara sahne oldu.
İki gün süren organizasyonda minikler, yıldızlar ve ümitler kategorilerinde 73 ilden yaklaşık 4 bin sporcu kıyasıya mücadele etti.
Müsabakalar sonunda farklı yaş ve kilolarda dereceye girenlere madalyaları verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:06 Kaynak: AA
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