5 Odalı Sığınakta, Toprağa Gömülü Patlayıcılar Ele Geçirildi
1 saat önce
BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 odalı sığınakta, toprağa gömülü patlayıcılar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 odalı sığınakta, toprağa gömülü patlayıcılar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri, operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 odalı sığınağın yerini tespit etti. Sığınakta yapılan aramada, toprağa gömülü 6 jelikan bidon içinde 3 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 16 fünye, yaşam malzemeleri ve dijital veriler ile örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınak, kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen patlayıcı ve malzemeler ise imha edildi.
- Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:33 Kaynak: DHA
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