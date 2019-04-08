Son Dakika Haberleri: 5 Odalı Sığınakta, Toprağa Gömülü Patlayıcılar Ele Geçirildi

5 Odalı Sığınakta, Toprağa Gömülü Patlayıcılar Ele Geçirildi

1 saat önce

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 odalı sığınakta, toprağa gömülü patlayıcılar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

5 Odalı Sığınakta, Toprağa Gömülü Patlayıcılar Ele Geçirildi, System.String[]
BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 odalı sığınakta, toprağa gömülü patlayıcılar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri, operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 odalı sığınağın yerini tespit etti. Sığınakta yapılan aramada, toprağa gömülü 6 jelikan bidon içinde 3 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 16 fünye, yaşam malzemeleri ve dijital veriler ile örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınak, kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen patlayıcı ve malzemeler ise imha edildi.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:33 Kaynak: DHA

Genç, Bingöl, Güncel
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