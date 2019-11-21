5 Öğrenci Londra'da 2 hafta dil eğitimi alacak

Düzce Üniversitesi Dil Topluluğu tarafından düzenlenen Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Semineri'nde Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Gökhan Özdemir, öğrencilerle bir araya geldi.



Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda düzenlenen ve interaktif bir şekilde gerçekleştirilen etkinlikte davetli konuşmacı Gökhan Özdemir, öncelikle Endless Abroad Yurtdışı Eğitim firmasını nasıl kurduklarını anlatarak edindikleri tecrübeleri Düzce Üniversitesi öğrencileriyle paylaştı.



Seminerin devamında öğrencilere yurtdışı eğitim için hangi ülkelere gitmek istediklerini soran Gökhan Özdemir, yurtdışındaki eğitim koşulları hakkında bilgiler aktardı. Öğrencilerin gitmek istedikleri ülkeler hakkında tek tek bilgi veren konuşmacı, kendi hayat hikayesi üzerinden örnekler eşliğinde eğitim kariyeriyle ilgili yol gösterici açıklamalarda bulundu.



Öğrencilerin özgüvenlerini toplayıp zaman kaybetmeden yurtdışı eğitim programlarına başvurmasının faydalı olacağını belirten Gökhan Özdemir, kendisine iletilen soruları da yanıtlayarak konuşmasını sonlandırdı. Etkinliğin sonunda, yapılan çekiliş ile 5 öğrenci Londra'da 2 hafta dil eğitimi alma imkanı elde etti. - DÜZCE