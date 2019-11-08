5 öğrenci tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandı

AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Demirci beldesinde bulunan Demirci Ortaokulu'nda eğitim gören 5 öğrenci, öğle saatlerinde okulun yakınındaki bir lokantadan tavuk döner alıp, yedi. Bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri olması üzerine öğretmenler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. 7'nci sınıf öğrencileri Aşure Uz (11), Hatice İn (11), Bahar Güç (11), Fatma Uysal (11) ile Hatice Çevik (11) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.