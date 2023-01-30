5 öğrencinin öldüğü kazada servis şoförü kazada ölen öğrencileri suçladı - Son Dakika
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5 öğrencinin öldüğü kazada servis şoförü kazada ölen öğrencileri suçladı

30.01.2023 18:03

5 öğrencinin öldüğü kazada servis şoförü kazada ölen öğrencileri suçladı 5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazanında 6 kişinin yargılanmasına sürüyor Servis şoförü öğrencilerin gürültüsü nedeniyle kazanın meydana geldiğini iddia ettiAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da geçtiğimiz yıl 5...

5 öğrencinin öldüğü kazada servis şoförü kazada ölen öğrencileri suçladı

5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazanında 6 kişinin yargılanmasına sürüyor

Servis şoförü öğrencilerin gürültüsü nedeniyle kazanın meydana geldiğini iddia etti

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da geçtiğimiz yıl 5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazasında 6 kişinin yargılanmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Servis şoföre Adalettin Ş. trafik kazasının araçtaki çocukların gürültüsü sonucu şuur kaybı ve baygınlık geçirmesi nedeniyle meydana geldiğini iddia etti.

Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan servis sürücüsü Adalettin Ş, tutuksuz sanıklardan dönemin İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde destek hizmetleri şube müdürü olarak görev yapan Mehmet Ş, aynı birimde görevli memur Coşkun Ö, okul müdürü Gülşen Şeyma Ö, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

"Çocukların gürültüsünden bayıldım, kazadan 30 dakika sonra ayıldım"

5 öğrencinin ölümünden sorumlu olarak tutuklu bulunan Sürücü Adalettin Ş. İlginç bir savunmada bulanarak, trafik kazasının araçtaki çocukların gürültüsü sonucu şuur kaybı ve baygınlık geçirmesi nedeniyle meydana geldiğini iddia etti. Adalettin Ş, "Çocukların ailesi üzülmesin diye uzun süredir bunu söylemedim ama kaza, çocukların gürültüsü sonucu meydana geldi. Bağırış, çağırış nedeniyle şuurumu kaybetmiş, bayılmışım. Kazadan 30 dakika sonra jandarmalar gelince ayılmışım. Kaza, Allah'ın takdiri. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı. Mahkeme; servis sürücüsü Adalettin Ş'nin tutukluluk halinin devamına, Milli Eğitim Bakanlığından yeni evrak talebinde bulunulması ve yeni tanık beyanlarının dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Servis aracı 5 öğrenciye mezar olmuştu

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde meydana gelen olayda bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula getiren Adalettin T. idaresindeki 03 UU 567 plakalı Ford Transit marka servis minibüsü Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran ise yaralandı.

Kaynak: İHA
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Karahisar, Hisarcık, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 öğrencinin öldüğü kazada servis şoförü kazada ölen öğrencileri suçladı - Son Dakika

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