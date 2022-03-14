5 öğrencinin öldüğü servis kazasında, araç sahibi tahliye oldu (2) - Son Dakika
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5 öğrencinin öldüğü servis kazasında, araç sahibi tahliye oldu (2)

14.03.2022 20:07
5 öğrencinin öldüğü servis kazasında, araç sahibi tahliye oldu (2)

SERBEST KALAN SERVİS ARACI SAHİBİNE YAKALAMA EMRİAfyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi 1'inci heyeti tarafından görülen Çatağıl köyü öğrenci servis kazası davasının 2 tutuklu sanığından biri olan servis araç sahibi İsmail Demir bugün görülen duruşmada tahliye edildi.

SERBEST KALAN SERVİS ARACI SAHİBİNE YAKALAMA EMRİ

Afyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi 1'inci heyeti tarafından görülen Çatağıl köyü öğrenci servis kazası davasının 2 tutuklu sanığından biri olan servis araç sahibi İsmail Demir bugün görülen duruşmada tahliye edildi. Tahliye kararına Cumhuriyet Savcısı ve mağdurların avukatlarının itirazı sonrasında sanık hakkında yakalama emri çıkarıldı.


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5 ÖĞRENCİNİN ÖLDÜĞÜ SERVİS KAZASINDA, ARAÇ SAHİBİ TAHLİYE OLDU 5 ÖĞRENCİNİN ÖLDÜĞÜ SERVİS KAZASINDA, ARAÇ SAHİBİ TAHLİYE OLDU AFYONKARAHİSAR - 5 öğrencinin öldüğü servis kazası davasında araç sahibi tahliye edildi AFYONKARAHİSAR - 5 öğrencinin öldüğü servis kazası davasında araç sahibi tahliye edildi

İsmail Demir, Karahisar, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 öğrencinin öldüğü servis kazasında, araç sahibi tahliye oldu (2) - Son Dakika


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