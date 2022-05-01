İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka -5 Operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka -5 Operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi"

01.05.2022 00:54
İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka -5 Operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-5 Operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildiğini ve teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can'ın şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-5 Operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildiğini ve teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can'ın şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde, 30 Nisan'da icra edilen "EREN ABLUKA-5 Operasyonunda" bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda Jandarma Teğmen İsmail Can AKDENİZ ile Jandarma Uzman Çavuş Uğurcan ÇAKICI yaralandı. Ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can AKDENİZ Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine uçakla sevk edilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hafif yaralanan Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı'nın hastanede tedavisi sürüyor. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Turuncu kategoride aranan 'Reber' kod adlı terörist Hakkari'deki operasyonda etkisiz hale getirildi Turuncu kategoride aranan 'Reber' kod adlı terörist Hakkari'deki operasyonda etkisiz hale getirildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Eren Abluka -5 Operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika


Son Dakika
00:51 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev'de Zelenski'le görüştü
00:50 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında bir taraftar, Berat Özdemir'in şortunu indirdi
00:35 Antalyaspor, Trabzonspor maçından sonra açıkladı: Futbolcularımızı dövdüler
00:21 İmamoğlu'nun, Trabzonspor için paylaştığı tebrik görselindeki detay gündem oldu
00:14 Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutlayan Trabzonluları taşladı
00:05 Canlı yayında Abdullah Avcı ve muhabir ne yapacağını şaşırdı!
23:42 Hadise ve Mehmet Dinçerler, davetlileri görüntü almamaları için tek tek uyarmışlar
23:29 Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi!
23:27 Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 01:29:03. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka -5 Operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement