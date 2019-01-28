5 Otoyolu Göztepe Mevkisinde 3 Araç Kazaya Karıştı.
1 saat önce
IHAAW155108-ASA/28-01-2019- E-5 otoyolu Göztepe mevkisinde 3 araç kazaya karıştı.
IHAAW155108-ASA/28-01-2019
- E-5 otoyolu Göztepe mevkisinde 3 araç kazaya karıştı. Kaza nedeniyle karayolunda yoğun trafik oluştu. 28.01.2019 15: 51: 08 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:57 Kaynak: İHA
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