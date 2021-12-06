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5 partiden mecliste grubu olmayan partilere 'dakika' jesti - Son Dakika

5 partiden mecliste grubu olmayan partilere 'dakika' jesti

06.12.2021 09:57

Bugün başlayacak bütçe görüşmeleri için Meclis'te grubu bulunan 5 siyasi parti, 1-4 milletvekiliyle temsil edilen diğer partilere de söz hakkı tanıyacak. CHP, kendi süresini DEVA Partisi ve Saadet Partisi'yle; AK Parti ise BBP, Memleket Partisi ve Zafer Partisi temsilcileriyle süre paylaşımı yapacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde merakla beklenen bütçe görüşmeleri bugün gerçekleştirilecek. Görüşmeler öncesi siyaset kulisleri de hareketlendi. Bir yandan görüşmelerin nasıl geçeceği tartışılırken, diğer yandan AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis'te grubu olmayan partilere yaptığı "dakika" jestinin ayrıntıları ortaya çıktı.

HÜKÜMET ADINA FUAT OKTAY SUNACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bugün saat 12.00'de toplanarak 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere başlayacak. Bütçeyi, hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sunacak.

GRUBU BULUNMAYAN PARTİLERE 10 DAKİKA

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup temsilcileri birer saat, grubu bulunmayan siyasi parti temsilcilerine de 10'ar dakika söz verilecek. Bugün başlayacak görüşmeler 17 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

DİĞER PARTİLERE SÜRE TANINACAK

Bütçe görüşmeleri boyunca 5 siyasi parti grubunun konuşma süresi, bütçesi görüşülen bakanlık sayısına göre her gün 60, 65, 70 ve 80'er dakika olacak. Ancak Meclis'te grubu bulunmayan, sadece 1-4 milletvekili ile temsil edilen 9 ayrı siyasi parti daha bulunuyor.

Grubu bulunan 5 siyasi parti bütçe görüşmeleri takvimi için bir araya geldiklerinde bu 9 parti temsilcisine de söz hakkı tanınmasında uzlaştı. Anlaşmaya göre her grup kendilerine düşen söz hakkından belli bir süreyi bu partilerle paylaşacak.

Grupların anlaşmasına göre AK Parti; BBP, Memleket Partisi ve Zafer Partisi temsilcilerine, CHP grubu Demokrat Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisi temsilcilerine, HDP Türkiye İşçi Partisi ve Demokratik Bölgeler Partisi temsilcilerine, MHP ise Yenilik Partisi temsilcisine konuşma süresi verecek.

5 partiden mecliste grubu olmayan partilere 'dakika' jesti

Cumhuriyet Halk Partisi, Hizb-i İslami Partisi, Deva Partisi, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 partiden mecliste grubu olmayan partilere 'dakika' jesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 partiden mecliste grubu olmayan partilere 'dakika' jesti - Son Dakika
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