5. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi yapılacak

Çocuk Fizyoterapistleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel, 5'inci Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi'nin, 21-23 Kasım'da Ankara Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi'nde yapılacağını bildirdi.

Günel, yaptığı açıklamada, hazırlıkları tamamlanan kongrede, riskli bebek, serebral palsi, spina bifida, nöromusküler hastalıklar, çocuklarda görülen romatizmal durumlar gibi pediatrik rehabilitasyonun farklı alanlarındaki bilimsel gelişmelerin ele alınacağını ifade etti.

"Tıbba Yön Veren Hasta Hikayeleri" açılış konferansı ile başlayacak kongrede, 9 konferans, 3 panel, 4 uzmanla buluşma, 2 derinlemesine tartışma ve 6 farklı oturumda yapılacak sözel bildiri sunumlarının yer alacağını kaydeden Prof. Dr. Günel, alanında deneyimli akademisyenlerin moderatörlüğünde 50'nin üzerinde konuşmacının bilgi ve deneyimlerini paylaşacağına belirtti.

Mintaze Kerem Günel, kongrede, Nörogelişimsel Tedavi Eğitmeni Patrick Algoet'un "Ergen Serebral Palsililerde Fizyoterapi Yaklaşımları" workshopunu gerçekleştireceğini de aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Fizyoterapistler Derneği ve Çocuk Fizyoterapistleri Derneği ortaklığı ile çocuk fizyoterapistliğinin tartışılacağı oturumlara yer verileceği bilgisini de paylaşan Günel, kongrede 48'i sözlü ve 51'i poster olmak üzere 99 bildiri sunumu yapılacağını da dile getirdi.