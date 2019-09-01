Son Dakika Haberleri: 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

5 saat önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Metina, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:05 Kaynak: İHA
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