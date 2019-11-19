Son Dakika Haberleri: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MSB: "Irak'ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi.

5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: "Irak'ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız olarak sürecek."

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:15 Kaynak: İHA
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