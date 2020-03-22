5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:53 Kaynak: İHA
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