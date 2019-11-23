Son Dakika Haberleri: 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MSB: "Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekatı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: " Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekatı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

(İHA)

Zap bölgesi, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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