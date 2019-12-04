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5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:50 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu."
(İHA)
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