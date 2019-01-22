Son Dakika Haberleri: 5 Plastik Şişe Getirene Bez Çanta' Kuyruğu

5 Plastik Şişe Getirene Bez Çanta' Kuyruğu

38 dakika önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 'Plastik şişe getir bez çantanı götür' projesi kapsamında, bez çanta almak isteyenler ellerinde plastik şişelerle uzun kuyruk oluşturdu.

5 Plastik Şişe Getirene Bez Çanta' Kuyruğu, System.String[]
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 'Plastik şişe getir bez çantanı götür' projesi kapsamında, bez çanta almak isteyenler ellerinde plastik şişelerle uzun kuyruk oluşturdu.

Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte plastik şişe getiren ilçe sakinleri uzun kuyruk oluşturdu. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, en az 5 plastik şişe getirene bez çanta verdi. Ürkmezer, aileleriyle gelen çocuklarla sohbet etti, fazladan bez çanta hediye etti. Proje kapsamında yarım saatte 11 bin 500 plastik şişe konteynerlere konulurken, 500 bez çanta dağıtıldı. Bölgede 150 tane plastik şişe toplayarak çevreyi temizleyen ilçe sakinlerine de bez çantaları verildi.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, "Safranbolu nasıl ki UNESCO ile nasıl ki kültürüyle nasıl ki mimarisiyle öncü olduysa çevre bilinciyle de bundan sonrada Türkiye'ye örnek olmaya devam edecek" dedi. - K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:56 Kaynak: DHA

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