Zanlı Arık, gelen polislerin tüfeği bırakıp damdan inmesi uyarısına ateşle karşılık verip 5 polisin yaralanmasına neden oldu. Bunun üzerine mahalleye yardımcı ekipler de sevk edildi.

Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Evin damından rastgele ateş açan eski güvenlik görevlisi şahıs 5 polisi yaraladıktan sonra ölü olarak ele geçirildi - Son Dakika

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