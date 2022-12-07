Evin damından rastgele ateş açan eski güvenlik görevlisi şahıs 5 polisi yaraladıktan sonra ölü olarak ele geçirildi - Son Dakika
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Evin damından rastgele ateş açan eski güvenlik görevlisi şahıs 5 polisi yaraladıktan sonra ölü olarak ele geçirildi

07.12.2022 14:29

Mersin'de evin damından rastgele ateş açmaya başlayan eski özel güvenlik görevlisi, bölgeye gelen 5 polisin yaralanmasına sebep oldu. Polisin "Teslim ol" çağrılarına pompalı tüfekle karşılık veren 46 yaşındaki şahıs, çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi.

Tarsus ilçesinde eski özel güvenlik görevlisi Eray Arık (46), evin damından pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. Vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

5 POLİSİ YARALADI

Zanlı Arık, gelen polislerin tüfeği bırakıp damdan inmesi uyarısına ateşle karşılık verip 5 polisin yaralanmasına neden oldu. Bunun üzerine mahalleye yardımcı ekipler de sevk edildi.

Evin damından rastgele ateş açarak 5 polisi yaralayan şahıs ölü olarak ele geçirildi

ÇATIŞMA SONUCU ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Zanlı, polisin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Yaralı polisler hastanelere kaldırılırken, zanlı ise ölü olarak ele geçirildi.

Kaynak: İHA
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Tüfekle rastgele ateş açan zanlıya müdahale eden 4 polis yaralandı Tüfekle rastgele ateş açan zanlıya müdahale eden 4 polis yaralandı Tarsus'ta yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi Tarsus'ta yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evin damından rastgele ateş açan eski güvenlik görevlisi şahıs 5 polisi yaraladıktan sonra ölü olarak ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evin damından rastgele ateş açan eski güvenlik görevlisi şahıs 5 polisi yaraladıktan sonra ölü olarak ele geçirildi - Son Dakika
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