5. Rahvan At Yarışları yapıldı

Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçesinde Rahvan At Yarışları'nın 5.'si yapıldı.



Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonu, Gümüşhacıköy Belediyesi ve Gümüşhacıköy Rahvan Atları Spor kulübünün ortaklaşa düzenlediği ilçe şehir stadında yapılan 5'incisi rahvan at yarışları etkinliğine ilçeden ve şehir dışından gelen vatandaşların yoğun ilgisi vardı. 8 kategoride yapılan yarış da dereceye giren yarışmacıların ödüllerini İlçe Kaymakamı Mehmet Deniz Atabacı, Belediye Başkanı Zehra Özyol, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç il ve İlçe Protokolü takdim etti.



TGSDF AS Başkanı Günal Genç, "Amasya, Gümüşhacıköy, Osmancık bu bölgelerde rahvan yarışları yıllarca atalarımızın devam ettirdiği yarışlar. Federasyon olarak biz de bunun peşindeyiz. Federasyon Başkanımız, yönetimimiz elinden gelen desteği veriyor. Yine yerel yönetimlerimiz de ellerinden gelen katkıyı yapmaya çalışıyor. Altı ayrı dalda federasyon yarışı olacak burada, baş koşusu, başaltı koşusu, küçük orta, büyük orta, üçlü tay, dörtlü tay koşusu olacak. Ayrıca federasyon yarışları dışında 4 ayrı yarışı belediye üstlendi, o yaptırıyor" dedi.



Kum pistte 100 atın katıldığı yarışlarda baş kategorisinde Yahya Polat, başaltında Ercan Öden, büyük ortada Mevlüt Karaağaç, küçük orta kategorisinde Tayfun Karataş, üçlü taylarda Atilla Özgen, dörtlü tay grubunda ise Necmi Akbaş'a ait atlar birinciliği elde etti. - AMASYA