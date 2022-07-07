5. Red Bull Uçuş Günü'nde kazananı ünlüler belirleyecek - Son Dakika
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5. Red Bull Uçuş Günü'nde kazananı ünlüler belirleyecek

07.07.2022 10:50
5. Red Bull Uçuş Günü'nde kazananı ünlüler belirleyecek

5. Red Bull Uçuş Günü'nde birinciyi belirleyecek jüri kadrosu belli oldu.

5. Red Bull Uçuş Günü'nde birinciyi belirleyecek jüri kadrosu belli oldu. Organizasyonun jüri koltuğunda Müge Boz, Caner Erdeniz, Muhammed Yılmaz, Yağmur Sarıoğlu, Aslı Bekiroğlu, Doğan Kabak, Kerem Gök, Mervan Tepelioğlu ve Kamufle oturacak.

Dünya çapında birçok ülkede düzenlenen 5. Red Bull Uçuş Günü'nde, dörder kişilik 40 takım, kendi tasarladıkları birbirinden farklı el yapımı uçuş araçlarıyla uçmaya çalışacak. Yarışmacılar uçuş araçlarına uyumlu olacak eğlenceli kostümleri ve sahne şovları ile rampadan denize uçacak. Öte yandan organizasyonun jüri kadrosu da belli oldu. Jüri koltuğunda; Müge Boz, Caner Erdeniz, Muhammed Yılmaz, Yağmur Sarıoğlu, Aslı Bekiroğlu, Doğan Kabak, Kerem Gök, Mervan Tepelioğlu ve Kamufle oturacak.

Amatör uçuş meraklılarını bir araya getirecek 5. Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan sahilde gerçekleşecek.

KAZANAN FLYİNG BULLS'LA UÇACAK

Red Bull Uçuş Günü'nde üç kriterde en yüksek puanı alan takımın kaptanı, Avusturya- Salzburg'da Flying Bulls ile uçuş deneyimi kazanacak. En yüksek ikinci puanı alan takımın kaptanı Avrupa kıtasında gerçekleşecek bir Red Bull Uçuş Günü etkinliğine seyahat hakkı elde ederken, en yüksek üçüncü puanı alan takımın kaptanı Tandem Skydiving deneyimini yaşama şansını yakalayacak. En uzun uçuşu gerçekleştiren takımın kaptanı ise "En Uzun Uçuş Bileti" ödülünü alarak uçak bileti kazanacak.


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Kaynak: DHA

Aslı Bekiroğlu, Caner Erdeniz, Müge Boz, Redbull, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5. Red Bull Uçuş Günü'nde kazananı ünlüler belirleyecek - Son Dakika

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