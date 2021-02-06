5 Ronin 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?

League of Legends takımları 2021 yeni sezonda takımlarına yeni oyuncular katarken bazı oyuncularla ise ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu takım kadrosunda güncellemeye gitti. Peki 5 Ronin yeni sezon LoL kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular LoL kadrosunda yer alıyor?

5 RONIN 2021 YENİ LOL KADROSU

2021 Kış Mevsimi 5 Ronin kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:

Üst Koridor : Onurcan "Oncan" Atak

Ormancı : Kim "BroCColi" Yoon-jae

Orta Koridor : Umut "Umut" Atlı

Alt Koridor : Na "Pilot" Woo-hyung

Destek : Murat Mert "Brolia" İlgün