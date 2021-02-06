League of Legends takımları 2021 yeni sezonda takımlarına yeni oyuncular katarken bazı oyuncularla ise ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu takım kadrosunda güncellemeye gitti. Peki 5 Ronin yeni sezon LoL kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular LoL kadrosunda yer alıyor?
2021 Kış Mevsimi 5 Ronin kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:
Üst Koridor : Onurcan "Oncan" Atak
Ormancı : Kim "BroCColi" Yoon-jae
Orta Koridor : Umut "Umut" Atlı
Alt Koridor : Na "Pilot" Woo-hyung
Destek : Murat Mert "Brolia" İlgün
Son Dakika › Gamegar › 5 Ronin 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor? - Son Dakika