5 Ronin 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor? - Son Dakika
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5 Ronin 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?

5 Ronin 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?

06.02.2021 01:19

LoL League of Legends 2021 Kış Mevsimi başladı! 2021 Kış Mevsimi liginde birçok takımın oyuncularında değişiklik gözlendi. Bunun ardından takımların yeni kadroları merak edildi. Peki ligin iddialı isimlerin 5 Ronin LoL 2021 kadrosunda kimler var? 5 Ronin kadrosu ve oyuncu isimleri...

League of Legends takımları 2021 yeni sezonda takımlarına yeni oyuncular katarken bazı oyuncularla ise ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu takım kadrosunda güncellemeye gitti. Peki 5 Ronin yeni sezon LoL kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular LoL kadrosunda yer alıyor?

5 RONIN 2021 YENİ LOL KADROSU

2021 Kış Mevsimi 5 Ronin kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:

Üst Koridor : Onurcan "Oncan" Atak

Ormancı : Kim "BroCColi" Yoon-jae

Orta Koridor : Umut "Umut" Atlı

Alt Koridor : Na "Pilot" Woo-hyung

Destek : Murat Mert "Brolia" İlgün

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Son Dakika Gamegar 5 Ronin 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor? - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 Ronin 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor? - Son Dakika
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