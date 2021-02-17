5 Ronin ekibi Akademi Ligi için üst koridora Matilda'yı transfer etti

2020'nin şubat ayında 5 Ronin ekibine katılan Matilda, Mayıs ayında takımdan ayrılmıştı. Daha sonrasında Royal Youth ekibiyle 2 aylık süre geçiren oyuncu bugün tekrardan eski takımına döndü.

Oyuncu bu sezon henüz bir ligde oynamadı. Şu an Akademi takımında 2 üst koridor oyuncusu bulunduran 5 Ronin ekibi, diğer bir üst koridor oyuncusu olan Kamil "Skewer" İbrahim Alturan'ı as kadroya çıkarma planı yapıyor olabilir. Bilgiler geldikçe sitemiz üzerinden sizi bilgilendireceğiz.

Takıma yeni katılan Matilda'ya başarılar diliyoruz.