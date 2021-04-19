5 Ronin League of Legends Akademi Takımı oyuncu başvuruları başladı - Son Dakika
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5 Ronin League of Legends Akademi Takımı oyuncu başvuruları başladı

5 Ronin League of Legends Akademi Takımı oyuncu başvuruları başladı

20.04.2021 12:32

5roningg yeni Akademi Takımı oyuncularını arıyor.

5 Ronin, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar ile League of Legends Akademi Takımı için mücadele etmek isteyen yeni yetenekleri arıyor.

Başarılı espor takımlarından birisi olan 5 Ronin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı bir gönderi ile League of Legends Akademi Takımı için yeni oyuncular aradığını duyurdu. Oyuncu başvuruları ise paylaşılan başvuru linki üzerinden yapılıyor.

Paylaşılan formda oyunculara dereceli sırası, op.gg platformu üzerindeki profil bağlantısı, oyun içerisinde oynadığı rolü ve kişisel bilgileri soruluyor.

Sizler de League of Legends arenasına çıkarak 5 Ronin formasını terletecek oyuncular arasında ben de yer alacağım diyorsanız buraya tıklayarak başvuru formunu doldurup şansınızı deneyebilirsiniz. Ayrıca yapılan Twitter paylaşımını da aşağıda görebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros
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SON DAKİKA: 5 Ronin League of Legends Akademi Takımı oyuncu başvuruları başladı - Son Dakika
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