5 Ronin takımında üst koridor Oncan ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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5 Ronin takımında üst koridor Oncan ile yollar ayrıldı

5 Ronin takımında üst koridor Oncan ile yollar ayrıldı

17.02.2021 18:50

5 Ronin ekibi bugün yaptığı duyuru ile üst koridor oyuncusu Onurcan "Oncan" Atak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Oncan yaklaşık 8 ay boyunca 5 Ronin takımında oynadı. Bu sezon VFŞL'de 6 maça çıkan üst koridor oyuncusu maçların 3'ünde takımıyla birlikte mağlup olurken, geriye kalan 3 maçta da zafer almıştı. Oncan bu sezon oynadığı ve kazandığı 1 Akademi Ligi maçında da yer aldı.

Ekip boşalan üst koridor rolüne kimin geleceğini henüz açıklamadı, gelişmeler oldukça sizi bilgilendireceğiz. Oncan'a kariyerinde başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros
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