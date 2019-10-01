Son Dakika Haberleri: 5 saat ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
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5 saat ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

1 saat önce

Adana'da 5 saat boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

5 saat ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı, System.String[]

Adana'da 5 saat boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Çukurova ilçesindeki Beyazevler Çamlığı'nda bir kedinin çıktığı ağaçtan 5 saattir inemediği ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Ekip, ağacın en yüksek noktasına çıkan kediyi güvenli bir şekilde indirdi. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova, İtfaiye, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:48 Kaynak: İHA
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