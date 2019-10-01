5 saatlik ameliyat sonrası kedinin midesinden çıkan şey şoke etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta nefes almakta zorlanan kedinin soluk borusundan 1.5 cm'lik taş çıkarıldı.

Kastamonu ilinde hayvanseverlerin baktığı 2 yaşındaki kedi anlamsız bir şekilde nefes alıp vermekte sorun yaşadı. Ardından hayvan severler hasta kediyi Kastamonu'da veteriner kliniğine getirdi. Ancak veteriner kliniğinde yeterli ekipman olmadığı için kedi Zonguldak'a nakil edildi. Zonguldak Veteriner Kliniğinde, röntgeni çekilen yaralının kedinin soluk borusunda 1.5 cm taş olduğu tespit oldu. Veteriner hekimler Önder Alkanve Suat Ulucaktarafından 5 saat süren ameliyatın ardından kedinin midesinden taş çıkarıldı. Yoğun bakıma alınan yaralı kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Veteriner Önder Alkan, "Dün akşam Kastamonu İlinden geldi bize hastamız. Yaptığımız tetkiklerde soluk borusunda yabancı cisim tespit ettik akciğerin giriş bölgesindeydi kalbin üzerinde kötü bir solunumu vardı boğulmak üzereydi. Açık bir ameliyat geçirdi. Soluk borusundan bir taş çıktı. Ameliyattan sonra solumu düzeldi. Akciğerler düzeldi 3 günlük sıkıntılı bir durumu var. Oynarken muhtemelen oldu aşağıya kadar indi. Bir anda solunum güçlüğünden dolayı anlamış vatandaş ve hemen veterinere getiriyor ve yapılan tetkiklerde yabancı cisim görülüyor. Bu ameliyat için otomatik solumun sistemi gerekiyor. Bu sistem olan yerlerde bu ameliyatlara yapılıyor. Zor ve riskli bir ameliyat" şeklinde konuştu.