Son dakika haberleri: Kardan kapanan yol 5 saatlik çalışmayla açıldı, hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kardan kapanan yol 5 saatlik çalışmayla açıldı, hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı

18.02.2021 09:46

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kardan kapanan yol 5 saatlik çalışmayla açıldı, hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde hastalanan Melek Ciboğlu, İl Özel İdaresi karla mücadele ve 112 Acil Servis ekiplerinin 5 saatlik çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı.

Kardan kapanan yol 5 saatlik çalışmayla açıldı, hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde hastalanan Melek Ciboğlu, İl Özel İdaresi karla mücadele ve 112 Acil Servis ekiplerinin 5 saatlik çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Yeniyurt Köyünde yaşayan ve aniden rahatsızlanan Melek Ciboğlu yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbarın ardından kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye ambulansla gidemeyen sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açtı. Köye paletli ambulansla ulaşan sağlık görevlileri, hasta Ciboğlu'a ilk müdahaleyi evinde yaptı. Ekipler daha sonra hasta kadını Refahiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık durumu iyi olan Ciboğlu, karla mücadelece ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle 226 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri: Kardan kapanan yol 5 saatlik çalışmayla açıldı, hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı
Son dakika haberleri: Kardan kapanan yol 5 saatlik çalışmayla açıldı, hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı
Son dakika haberleri: Kardan kapanan yol 5 saatlik çalışmayla açıldı, hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı
Son dakika haberleri: Kardan kapanan yol 5 saatlik çalışmayla açıldı, hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı
Son dakika haberleri: Kardan kapanan yol 5 saatlik çalışmayla açıldı, hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı
Son dakika haberleri: Kardan kapanan yol 5 saatlik çalışmayla açıldı, hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı

Refahiye, Erzincan, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kardan kapanan yol 5 saatlik çalışmayla açıldı, hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı "Kayağa gidiyorum" diyerek canına kıyan doktorun yazdığı 6 sayfalık mektubun tam metni ortaya çıktı Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar
AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum         
15:46
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı         
15:16
Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı         
14:56
Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi         
14:46
CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?         
14:21
Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu         
13:58
Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım         
13:11
Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü         
12:42
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş         
12:35
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor         
11:50
İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi         
11:43
Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek         
11:09
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 16:55:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Kardan kapanan yol 5 saatlik çalışmayla açıldı, hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei