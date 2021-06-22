Bölgeye gelen yaklaşık 200 kişilik ekip, 6 farklı noktadan ormanlık alana girerek çalışmalara başladı. Ekipler termal drone ile havadan, iz takip köpekleri ve arazi araçlarıyla karadan çalışmalarını sürdürüyor. - BURSA

Drone ile havadan, iz takip köpekleri ile karadan aranıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde ailesi birlikte yaşayan 28 yaşındaki Hüseyin Beyhan, saat 19.00 sıralarında ailesi ile tartışarak evden çıktı. Beyhan'ın eve gelmemesi üzerine yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD , NAK, AKUT, Yıldırım Belediyesi , ANDA, DASKUT Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ailesiyle yaşadığı evden çıkan ve 5 saattir haber alınamayan gencin bulunması için 200 kişilik ekiple çalışma başlatıldı.

Son Dakika › 3. Sayfa › 5 saattir haber alınamıyor: Ekipler seferber oldu - Son Dakika

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