"5. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Yeşilay tarafından "Sağlıklı Fikirler Kısa Film Senaryo Yarışması" olarak düzenlenen ve bu sene itibarıyla "Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması" olarak yolculuğuna devam eden yarışmanın kazananları belli oldu.

Bu yıl "Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Bağımlılığı" temasıyla beşinci kez düzenlenen yarışmanın ödül töreni çevrim içi gerçekleşti.

Törene Yeşilay Genel Başkanvekili Dr. Mehmet Dinç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ömer Ümran Özdenören ve Jüri Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan'ın yanı sıra ödül alan öğrencilerle sinemaseverler katıldı.

Türkiye genelinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin kurmaca veya belgesel türünde kısa filmleriyle katıldığı yarışmaya 244 eser başvurdu.

"Kurmaca" kategorisinde birincilik ödülü "Kanalıma Hoş Geldiniz" filmiyle Zeynep Sönmez'in, ikincilik ödülü "Karanlıkta" filmiyle Şevval Tandoğan'ın ve üçüncülük ödülü "İçimdeki Ben" filmiyle Erhan Apaydın'ın olurken; "belgesel" kategorisinde Engin Can Aksu "Şimdiki Aklım Olsaydı" ile birinci, Ziya Değer "Diyar-ı Kurtuluş" ile ikinci ve Burçak Tanrıverdi "27" ile üçüncü oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne "Bihaber" filmiyle Ozan H. Yalçınsoy layık görülürken, Halkın Favorisi 100. Yıl Özel Ödülü ise "Düşüş" filmiyle Türkan Can Çekerol'a verildi.

Jürisinde Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Derviş Zaim, Prof. Dr. Ali Murat Vural, Fecir Alptekin gibi alanında uzman isimlerin yer aldığı yarışmada, toplamda 70 bin lira ödül dağıtıldı.