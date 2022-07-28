5 sahte MİT'çinin gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika
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5 sahte MİT'çinin gözaltı süresi uzatıldı

28.07.2022 19:30

5 sahte MİT'çinin gözaltı süresi uzatıldı Antalya'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak jandarma karakoluna giden ve İnterpol tarafından aranan şahsın evinde arama yapılmasını talep eden sahte MİT'çiler için savcılık gözaltı süresini 1 gün daha uzattı.

5 sahte MİT'çinin gözaltı süresi uzatıldı

ANTALYA - Antalya'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak jandarma karakoluna giden ve İnterpol tarafından aranan şahsın evinde arama yapılmasını talep eden sahte MİT'çiler için savcılık gözaltı süresini 1 gün daha uzattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu olarak tanıtan 5 kişi İnterpol tarafından Mavi bültenle aranan Slovenya uyruklu H.R.'nin eşi O.R.'ye eşinin bir saat içerisinde gelmesini aksi takdirde jandarma ile eve arama ve gözaltı işlemleri için geleceklerini söyledi. Daha sonra Mahmutlar Jandarma Karakoluna giden C.T. ve M.D.Ç. (32), kendilerini Cumhurbaşkanlığınca özel görevlendirilmiş MİT mensubu olduklarını söyleyerek sahte bir kimlik gösterdi. Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Yetkilendirilmiş Savcısı Tamer Güngören imzalı arama kararını göstererek İnterpol tarafından arandıklarını iddia ettikleri Estonya uyruklu O.R.(43), ve eşi H.R.'nin (49), Kargıcak Mahallesi'nde bulunan evlerinde arama yapılmasını ve şahısların gözaltına alınmasını talep etti.

Savcılık gözaltı süresini uzattı

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerde şahısların gösterdikleri kimlik kartı ve savcılık imzalı kararın sahte olduğunu tespit etti. Jandarma karakolunda gözaltına alınan 5 şüpheli bugün Alanya adliyesine sevk edildi. 1'i avukat 5 sahte MİT'çi savcılık tarafından ifadeleri alındı. Mahkemeye çıkarılmayan 5 şüpheli için savcılık gözaltı süresini bir gün daha uzattı. Şahısların yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 sahte MİT'çinin gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 sahte MİT'çinin gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika
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