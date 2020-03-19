5 servis ve 1 tırın çarpıştığı zincirleme kazada 18 kişi yaralı - Son Dakika

5 servis ve 1 tırın çarpıştığı zincirleme kazada 18 kişi yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de 5 servis ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi 6. cadde üzerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 5 servis ve 1 tır çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Araçlarda yaralanan toplam 18 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ayrıca 3 ağaç da devrildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.