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5 şiddetindeki depremden sonra Düzce Valisi: Kayıp veya yıkılan bina söz konusu değil - Son Dakika

5 şiddetindeki depremden sonra Düzce Valisi: Kayıp veya yıkılan bina söz konusu değil

17.11.2021 20:02

Düzce'de meydana gelen ve İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedilen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili Düzce Valisi Cevdet Atay değerlendirmeler yaptı. Herhangi bir kayıp veya yıkılan binanın söz konusu olmadığını söyleyen Atay, "Yaklaşık 12-13 vatandaşımızın tedavileri, panikten dolayı, korkudan dolayı ayakta gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Düzce'de saat 15.40 sıralarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem hem Düzce'de hem de çevre illerde panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5.0, Kandilli Rasathanesi ise 5,3 olarak açıkladı. Öte yandan sarsıntı İstanbul, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Eskişehir'den de hissedildi.

"HERHANGİ BİR KAYIP YA DA YIKILAN BİNA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Düzce Valisi Cevdet Atay, depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

"Herhangi bir kaybımız söz konusu değildir. Yıkılan bir binamız söz konusu değildir. Bizim hem sahadaki arkadaşlarımızın tespitleri hem de taramalarımızın neticesinde bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir.

Düzce Valisi Atay: 'Herhangi bir kaybımız söz konusu değildir'

"12-13 VATANDAŞIN TEDAVİSİ AYAKTA GERÇEKLEŞTİ"

Yaklaşık 12-13 vatandaşımızın ayakta tedavileri, panikten dolayı, korkudan dolayı ayakta tedavileri gerçekleştirilmiş olup herhangi bir olumsuz durum olmayıp, sahadaki tespit ve tarama çalışmalarımız en ücra köylere dahil olmak üzere devam etmektedir.

"TÜM ARKADAŞLARIMIZ SAHADA GÖREV BAŞINDA"

Yapılan programların ne kadar önemli olduğunu gördük. Tüm arkadaşlarımız hazırlıklı, tüm arkadaşlarımız sahada görevinin başında"

5 şiddetindeki depremden sonra Düzce Valisi: Kayıp veya yıkılan bina söz konusu değil

Eskişehir, İstanbul, Düzce, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5 şiddetindeki depremden sonra Düzce Valisi: Kayıp veya yıkılan bina söz konusu değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 şiddetindeki depremden sonra Düzce Valisi: Kayıp veya yıkılan bina söz konusu değil - Son Dakika
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