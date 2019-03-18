5. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na Doğru

Edirne
'de bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun startını, özel eğitim gören engelli çocuklar verecek.
Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ
, dernek binasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği toplantıda, 28 Nisan Pazar günü bu yıl beşincisi gerçekleşecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda özel eğitim gören engelli çocuklar için bir parkur eklediklerini söyledi.
Maratonun startının özel çocukların verecek olmasının sınırları ortadan kaldıran maratona ayrı bir önem katacağını belirten Akdağ, "Geçtiğimiz yıllarda da maratona engelli sporcular katılmıştı ancak bu yıl bunu bir adım daha ileriye götürmek istedik. Maratonumuz ülkeler arasındaki sınırları kaldırıyor. Bizde maratonun başlangıcını özel çocuklarımıza yaptırarak engelleri kaldırmak adına bir mesaj vermek istiyoruz. Tüm dünyaya engellerin, sınırların ortadan kaldırıldığı mesajını yansıtmak istiyoruz." dedi.
Akdağ, Atletizm Federasyonu'nun uluslararası organizasyonlar takviminde yer alan maratonda atletlerin, Türkiye- Yunanistan
sınırını vizesiz ve pasaportsuz geçeceğini dile getirdi.
Maratonun kentin tanıtımına katkı yaptığını belirten Akdağ, maratonun bu yıl Bando ve Ciğer Festivali ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle, "Edirne'de koş, ciğerimi ye" sloganıyla koşulacağını ifade etti.
Maraton için sporcu kayıtlarının devam ettiğini belirten ve koşu yer almak isteyenlerin "www.sinirsizdostlukyarimaratonu.org", "www.tuyub.org.tr" internet adresinden başvurularını yapabileceklerini aktaran Akdağ, şöyle devam etti:
"Maratona bin 500'e yakın sporcunun katılmasını bekliyoruz. Bu yıl 21 kilometrelik yarı maratonumuzun yanında gelen talepler üzerine 10 kilometrelik daha bir parkur ilave ettik. Önümüzdeki yıllarda 5 kilometrelik parkur ve halk koşularıyla etkinliği daha da zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Selimiye Camisi
önünden verilecek startla atletler kentin tarihi dokusuna uygun şekilde hazırlanmış parkurda Pazarkule Sınır Kapısı'ndan pasaportsuz ve vizesiz Yunanistan'a geçecek. Kastanies kentindeki parkurun tamamlanmasıyla maraton Selimiye Camisi önünde sona erecek. Ödül töreninde yine barış güvercinleri uçurarak tüm dünyaya dostluk mesajı vereceğiz."