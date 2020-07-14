5 sivil vatandaşı şehit eden terörist, Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

5 sivil vatandaşı şehit eden terörist, Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonuyla etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-Silopi Cudi Dağı bölgesinde, 102 timle başlatılan "YILDIRIM-1 Cudi Dağı Operasyonu"nda bölgede icra edilen Tarama/ Arama faaliyeti esnasında çıkan çatışmada Alişer kod adlı Osman Durmuş silahıyla (NEA-15 Piyade Tüfeği)...

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak- Silopi Cudi Dağı bölgesinde, 102 timle başlatılan "YILDIRIM-1 Cudi Dağı Operasyonu"nda bölgede icra edilen Tarama/ Arama faaliyeti esnasında çıkan çatışmada Alişer kod adlı Osman Durmuş silahıyla (NEA-15 Piyade Tüfeği) birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu teröristin; 14 Nisan'da Şure Tepe güvenlik kulesi inşaatında çalışan 1 sivil vatandaşın ve 17 Haziran'da Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 sivil vatandaşın, EYP saldırısı sonucu şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi.

Operasyonda çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Şırnak, Silopi, Cudi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 5 sivil vatandaşı şehit eden terörist, Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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