5 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü - Son Dakika

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde 5 sokak köpeği kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek öldürüldü.

Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Mahallesi'nde ormanlık alanda yaşayan 5 sokak köpeği, bu sabah kimliği belirsiz kişilerce zehirlendi. Hayvansever Mehmet Çiller, sokak hayvanlarını beslemek için geldiği bölgede köpeklerin cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hayvanların zehirli yiyeceklerden yediği tespit edildi. İncelemenin ardından köpekler belediye ekipleri tarafından gömüldü.Köpeklerin zehirlenmesiyle ilgili olarak bölgede tarım ve hayvancılık yapanlardan şüphelendiğini söyleyen Mehmet Çiller, "Bu bölgede yaklaşık 40 köpek yaşıyor, beslemelerini ben yapıyorum. Yerli halk ve çobanlar köpeklerin saldırdığını tarım ürünlerine ve hayvanlarına zarar verdiğini söylüyorlar. Yalan çünkü bu köpeklerin kimseye havlaması, rahatsız etmesi, saldırması söz konusu değil. Kameralarla takip ediyoruz. Yine de bu masumların katledilmesini önleyemiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Başlarında nöbet mi tutalım?" dedi.