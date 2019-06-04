Son Dakika Haberleri: 5 sterline almışlardı! 1 milyon sterline satılabilir
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5 sterline almışlardı! 1 milyon sterline satılabilir

1 saat önce

SOTHEBY'S Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, 900 yıllık Lewis satranç taşlarından olan parçanın temmuzda yapılacak açık artırmada 600 bin sterlin ila 1 milyon sterline satılmasının beklendiği kaydedildi.

5 sterline almışlardı! 1 milyon sterline satılabilir, System.String[]
SOTHEBY'S Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, 900 yıllık Lewis satranç taşlarından olan parçanın temmuzda yapılacak açık artırmada 600 bin sterlin ila 1 milyon sterline satılmasının beklendiği kaydedildi. Büyükbabalarının 1964'te 5 sterline aldığı Orta Çağ'dan kalma satranç taşını çekmecelerinde bulan ailenin en az 1 milyon sterlin kazanması bekleniyor. Deniz aygırı dişinden yapılmış ve 8.8 santimetre uzunluğundaki satranç taşının kayıp olan 5 Lewis satranç taşından biri olduğu ortaya çıktı.

12 veya 13. yüzyılda Norveç'te yapıldığı tahmin edilen satranç taşları, Londra'daki British Museum'da ve Edinburgh'taki İskoçya Ulusal Müzesi'nde bulunuyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:48 
Sterlin, Güncel
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