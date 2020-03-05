5 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş : Bu hafta önemli bir maç oynayacağız

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Galatasaray'ın Emre Kılınç ve Mert Hakan ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması: Sivas'ta mutluyum ancak sezon sonu için bir şey söyleyemem