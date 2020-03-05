5 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 5 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

5 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Bu hafta önemli bir maç oynayacağız"Şampiyonluğun hayalini kuruyoruz""Sivas'ta olduğum için mutluyum"KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANIYOR12.00 Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, Maslak Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

5 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi, System.String[]

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Bu hafta önemli bir maç oynayacağız

"Şampiyonluğun hayalini kuruyoruz"

"Sivas'ta olduğum için mutluyum"

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANIYOR

12.00 Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, Maslak Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

GALATASARAY

12.00 Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ

17.30 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililerde, Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürecek.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali (ADANA ATATÜRK SPOR SALONU)

17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - Çankaya Üniversitesi

20.30 İzmit Belediyespor - Beşiktaş TRC İnşaat

- THY EuroLeague

20.00 Zenit - Zalgiris

22.00 Panathinaikos - CSKA Moskova

23.00 Real Madrid - Asvel

23.00 Valencia - Olimpia Milano

7DAYS EuroCup Top 16 Erteleme Maçı

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Segafredo Virtus Bologna (Stark Arena- Sırbistan Belgrad)

TENİS

Davis Cup

17.00 Avrupa- Afrika Bölgesi 1'inci Grup play-off müsabakalarında A Milli Erkek Tenis Takımı ile İsrail arasındaki eşleşmenin medya günü gerçekleştirilecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.45 Feyenoord - NAC Breda ( Oğuzhan Özyakup, Orkun Kökçü - Hollanda Kupası)

23.00 Granada - Athletic Bilbao (İsmail Köybaş - İspanya Kral Kupası)


Kulüpler Birliği Vakfı, Mert Hakan Yandaş, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:34 Kaynak: DHA
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