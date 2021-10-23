Üye Girişi
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı - Son Dakika

5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı

23.10.2021 10:52

Hayvanat bahçesinde aynı kafese bırakılan 5 tane kaplan kaplan ve köpeği görenler gözlerine inanamıyor. Kaplanların, köpeği parçalaması beklerken aslında o köpeğin annelerini kaybeden kaplanlara sahip çıktığını duyanlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Kaplanlar bu nedenle köpeğe büyük saygı duyuyor.

Sosyal medyada viral olan bir video, günün en çok konuşulanları arasına girdi. Pozitif adlı sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, aynı kafeste yaşayan kaplanlar ve köpeğin hikayesi yer alıyor. Hayvanat bahçesini ziyaret etmeye gidenler, kaplanların köpeğe saldıracağı korkusu ile görüntüyü izlerken, asıl hikayeyi duyunca hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşadılar.

KAPLANLARA ANNELİK YAPTI

Kaplanların genelde vahşi oldukları bilinir. Ancak bu videoda kaplanların oldukça uysal oldukları görülüyor. Çünkü karşılarındaki köpek, onların düşmanı değil aksine anneleri. Küçüklüklerinde anneleri tarafından terk edilen kaplanlara görüntüdeki köpek tarafından sahip çıkıldı.

KÖPEK BİR HAYLİ YAŞLI

Görüntülerde kaplanların, köpeğin yanına giderek başlarını okşadığı görülüyor. Ancak köpeğin tepkisiz kaldığı izleniyor. Bunun nedeni ise köpeğin, kaplanların küçüklüğünde sürekli başlarını okşaması. Fakat köpek bir hayli yaşlı olduğundan çocuklarının bu eylemine karşılık veremiyor.

5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı

Medya, Köpek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı 10:54 Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Çalışanlar sesler üzerine gitti! Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkekler tuvaletinde basıldı 10:26 Çalışanlar sesler üzerine gitti! Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkekler tuvaletinde basıldı Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta 10:19 Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta
Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı 10:08 Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz 09:22 Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi 08:40 Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi
Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi 08:34 Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu 00:12 Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu

Son Dakika Haberleri
10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı
10:20 Özbek fenomen ve manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj şoku! Arabasının camınI kırıp belgeleri aldılar
10:18 Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta
10:17 Meteoroloji uyardı, ülke genelinde sıcaklıklar 10 derece düşüyor
10:16 Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi
10:07 Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı
09:29 TSK yürüttüğü operasyonla eylem hazırlığındaki 2 teröristi öldürüldü
09:21 Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz
08:37 Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu
08:34 Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi
Yeni dönem pazartesi başlıyor! Sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek Yeni dönem pazartesi başlıyor! Sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek         
10:54
Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmal iddiası! En önemli delil silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmal iddiası! En önemli delil silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:45
Özbek fenomen ve manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj şoku! Arabasının camınI kırıp belgeleri aldılar Özbek fenomen ve manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj şoku! Arabasının camınI kırıp belgeleri aldılar         
10:20
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu         
10:01
Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi         
08:41
Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu         
08:37
Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti         
00:18
Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker         
23:13
Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış         
21:51
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir         
17:23
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 10:57:19. #1.13#
SON DAKİKA: 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement