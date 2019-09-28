5.Tarım Fuarında Bafra rüzgarı

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5.Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı'nda Bafra rüzgarı esmeye devam ediyor.



Bafra Kaymakamlığı, Bafra Belediye Başkanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Sebze Üreticileri Birliği birlikte katıldığı fuarda standı en fazla ziyaret edilenlerin başında Bafra geliyor.



Bafra'ya özgü ürünlerin sergilendiği Bafra standında açılış günü dağıtılan keşkeğin ardından bu kez de ziyaretçilere, Bafra pirinci ile yapılan enfes lezzete sahip pilav ikram edildi.



Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın tarafından bizzat ikram edilen pilav ziyaretçilerden tam not aldı.



Belediye Başkanı Hamit Kılıç, tarım fuarı ile ilgili olarak gerçekleştirdiği açıklamada, "İlçemizde yetiştirilen ürünlerin sektörel bazda pazarını tesis etmek için böylesi fuarların önemine inanıyoruz. 5.si düzenlenen Tarım ve Hayvancılık teknolojileri fuarında bu bilinç ile yerimizi aldık. İlk günden bu güne kadar gerek sektör temsilcilerinin gerekse ziyaretçilerin gösterdiği yoğun ilgi bizleri fazlasıyla memnun etti" dedi.



Başta Samsun olmak üzere, ülkenin dört bir yanından gelecek olan ziyaretçiler; sektördeki son gelişmeleri ve teknolojileri inceleme imkanı bulurken yeni iş bağlantılarına da imza atıyor. Yükselen bir grafik gösteren Fuarda; bu sene TÜYAP'ın yurt dışı ofisleri, Ticaret Bakanlığı Koordinatörlüğü ve Karadeniz İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde yapılan etkili tanıtımlar ile Romanya, Cezayir, Irak, Sudan, Lübnan, Uganda ve Bulgaristan'dan yabancı alım heyetleri ağırlanacak. Yabancı ziyaretçiler ile katılımcı firmalara görüşme ortamı hazırlanarak önemli ticari anlaşmaların alt yapısı oluşturuluyor. Yurt dışı alım heyetleri ile yapılan görüşmeler sayesinde katılımcı firmaların yurt dışına açılmaları hedefleniyor. - SAMSUN