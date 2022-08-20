E-5'te korkutan kaza: Direksiyon başında rahatsızlanınca kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı

E-5 Kağıthane mevkiinde otomobili ile seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, metrobüs yolunun bariyerlerine çarptı. Sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, Kadıköy istikametinde ise yoğun trafik oluştu.

Kaza, Kağıthane Talatpaşa E-5 Kadıköy İstikametinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde bulunan 34 LVM 89 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon başında rahatsızlanarak otomobilin kontrolü kaybedip, metrobüs yolunun bariyerlerine çarptı. Rahatsızlanan sürücü otomobilde bulunan eşi ve arkasında duran diğer vatandaşlar tarafından araçtan dışarı çıkarıldı. Yerde kıvranan sürücüye ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Öte yandan, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırılırken, E-5 Kadıköy istikametinde yoğun trafik oluştu. - İSTANBUL