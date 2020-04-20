5. Teknoversite Günleri digital ortamda başladı - Son Dakika

İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "5. Teknoversite Günleri" yeni tip koronavirüs (COVİD-19) salgını dolayısıyla digital ortamda başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 20-22 Nisan tarihilerinde yapılacak "5. Teknoversite Günleri" koronavirüs salgını dolayısıyla bu yıl digital ortamda yapılıyor.

Konuşmacılar, video konferans yöntemiyle izleyiciyle buluşacak.

Bugün itibariyle başlayan etkinlikte, çeşitli konuşmacılar 3 gün boyunca konferans verecek.

Konferanslar YouTube kanalı Ar-Ge TV'den canlı olarak izlenebilecek.