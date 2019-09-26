5. Tekstil Makineleri Fuarı açıldı

Kahramanmaraş'ta Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle düzenlenen 5. Tekstil Makineleri Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, tarlada emekle başlayan sürecin çok büyük işletmelerle yeni iş alanlarına dönüştüğünü söyledi.

Güçlü bir ülke olmak istediklerini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Güçlü bir ülke olmaktan kastımız birilerini sömürmek, birilerine hegemonya kurmak değil. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman bir ülkeyi sömürmek için gücünü kullanmamıştır, her zaman mazlumların yanında olmuştur. Ülke olarak şöyle bir yapımız var. Bir mazlum gördüğümüz zaman cebimizdeki bütün parayı veririz, ama bakkala gidip ekmek aldığımızda o küçük para üstünü vermeyen bakkala da kafa tutarız. Bizim haksızlığa gelmeyen bir yapımız var."

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise tekstil şehri Kahramanmaraş'ta 1990'larda yapılan atılımın devam ettirilmesi gerektiğini, buna hem şehrin hem de ülkenin ihtiyacı olduğunu söyledi.

Dünyanın ekonomik bir savaşın içerisinde olduğuna işaret eden Aycan, "Siyaseten milletin iradesiyle iktidarı değiştiremeyenler, devamlı ekonomik savaşlarla iktidarları yıpratmak ve değiştirme çabası içerisindedir. Türkiye'de de dünyada da yaşanan budur. Onun için bizim daha fazla üretmemiz ve daha çok satmamız lazım. Üretmek de yetmiyor, rekabet edebilmemiz lazım." diye konuştu.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun da tekstil sanayisindeki atılımlarla kentin bugün, Türkiye'nin en güçlü ekonomilerinden birisi haline geldiğini vurguladı.

Dünyanın 125 ülkesine ihracat yapan kentin, iplikte, dokumada artık güçlü bir Türk markası olarak anıldığını belirten Zabun, "Kahramanmaraş, tekstil endüstrisinde büyük ölçekli yatırımlarla, pamuktan hazır giyime her alanda üretim yapan, son teknolojiye sahip fabrikalarıyla dünya moda merkezlerinin en önemli tedarikçilerinden birisidir. 5 milyar dolar sanayi üretimi ile Türkiye'nin gücüne güç katmaktadır." ifadelerini kullandı.

Zabun, bölgenin en önemli uluslararası organizasyonu konumunda bulunan, Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı'nın, sektörün üst düzey temsilcileri ve teknoloji üretenlerini ticari bir platformda buluşturduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından açılan ve 18 ülkeden 200 firmanın katıldığı fuar, 28 Eylül'e kadar gezilebilecek.